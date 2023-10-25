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25 окт 2023

Электрический минивэн Li Mega удивил скоростью зарядки

Электрический минивэн Li Mega удивил скоростью зарядки
Автор фото: фирма-производитель

Китайское автомобильное СМИ Car News China опубликовало на своем Youtube канале видео, демонстрирующее скорость зарядки нового электрического минивэна под названием Li Mega

На видео видно, что автомобиль заряжается с 6 до 80% всего за 11 минут (этого хватит примерно на 450-500 км дальности хода). Такой показатель удалось достичь благодаря максимальной мощности зарядки в 552 кВт. Напомним, что автомобиль оснащается батареей CALT 5C емкостью 77,3 кВт*ч.

Официальный дебют модели должен состояться в декабре этого года. Пока подробностей о технических характеристиках автомобиля нет. Известно только то, что электрический минивэн также будет поддерживать быструю зарядку от станции в 800 В. На данный момент китайская компания создает собственную инфраструктуру для зарядки электромобилей по всему Китаю. Ожидается, что к 2025 году будет функционировать до 3000 зарядных станций Li Auto по всей Поднебесной.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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