Электрический минивэн Li Mega удивил скоростью зарядки

Китайское автомобильное СМИ Car News China опубликовало на своем Youtube канале видео, демонстрирующее скорость зарядки нового электрического минивэна под названием Li Mega

На видео видно, что автомобиль заряжается с 6 до 80% всего за 11 минут (этого хватит примерно на 450-500 км дальности хода). Такой показатель удалось достичь благодаря максимальной мощности зарядки в 552 кВт. Напомним, что автомобиль оснащается батареей CALT 5C емкостью 77,3 кВт*ч.

Официальный дебют модели должен состояться в декабре этого года. Пока подробностей о технических характеристиках автомобиля нет. Известно только то, что электрический минивэн также будет поддерживать быструю зарядку от станции в 800 В. На данный момент китайская компания создает собственную инфраструктуру для зарядки электромобилей по всему Китаю. Ожидается, что к 2025 году будет функционировать до 3000 зарядных станций Li Auto по всей Поднебесной.