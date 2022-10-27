Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2022

Электрокарам могут обеспечить свободный проезд по платным магистралям

Электрокарам могут обеспечить свободный проезд по платным магистралям

Право бесплатного проезда по платным магистралям может появиться у российских владельцев электрокаров уже в следующем году. Таким образом власти хотят простимулировать спрос на данный сегмент машин.

Как сообщают федеральные СМИ, правительство уже поручило профильным ведомствам проработать все необходимые предложения. Исполнителями назначены: Минэкономразвития, Минэнерго и Минтранс. Представители структур заявили, что льготы будут носить временный характер – их срок действия составит всего лишь три года. Также не уточняется важный вопрос – будут ли распространяться льготы и на коммерческий электрический транспорт.

Напомним, что впервые о подобной стимулирующей мере российские власти заговорили прошлым летом. Более того, льготы официально включили в концепцию развития электротранспорта, принятую в августе 2021-го.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.3 (2020) вид спереди

Volkswagen ускорит свой отказ от машин с ДВС

27 октября 2022
Mercedes-Benz E-Klasse 2017 вид сбоку

Российские дилеры Mercedes не испытывают проблем с запчастями

27 октября 2022
Ford Galaxy 2020 вид спереди

Ford перестанет производить минивены

27 октября 2022
DeLorean

Марку DeLorean будут возрождать

27 октября 2022
Exeed LX

Exeed LX пережил рестайлинг

27 октября 2022
Kaiyi Kunlun

Компания Chery представила кроссовер под молодежной маркой Kaiyi

27 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...» Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"

Написано новостей:

3 1 7 2 2