Электрокарам могут обеспечить свободный проезд по платным магистралям

Право бесплатного проезда по платным магистралям может появиться у российских владельцев электрокаров уже в следующем году. Таким образом власти хотят простимулировать спрос на данный сегмент машин.

Как сообщают федеральные СМИ, правительство уже поручило профильным ведомствам проработать все необходимые предложения. Исполнителями назначены: Минэкономразвития, Минэнерго и Минтранс. Представители структур заявили, что льготы будут носить временный характер – их срок действия составит всего лишь три года. Также не уточняется важный вопрос – будут ли распространяться льготы и на коммерческий электрический транспорт.

Напомним, что впервые о подобной стимулирующей мере российские власти заговорили прошлым летом. Более того, льготы официально включили в концепцию развития электротранспорта, принятую в августе 2021-го.