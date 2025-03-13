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13 мар 2025

Этот уникальный Ruf CTR Yellowbird оценили в 41 раз выше оригинальной цены

Этот уникальный Ruf CTR Yellowbird оценили в 41 раз выше оригинальной цены
Автор фото: фирма-производитель

Один из самых культовых спорткаров в истории Ruf CTR Yellowbird  был продан на аукционе Gooding & Company за впечатляющие 6,055 млн долларов. Этот экземпляр 1987 года подорожал в 41 раз, по сравнению с его оригинальной ценой в 147,800 долларов

Всего Ruf выпустил 29 экземпляров CTR Yellowbird на базе Porsche 911, но выставленный на аукционе автомобиль — это один из 9, окрашенных в желтый цвет (культовый цвет Ruf). Данный экземпляр проехал всего 1673 км. К тому же, владелец говорит, что регулярно проводил техобслуживание.

Под капотом CTR Yellowbird расположился 3,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 463 л.с. и 553 Нм крутящего момента. В свое время этот агрегат позволил модели стать самым быстрым серийным автомобилем с максимальной скоростью 342 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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