Этот уникальный Ruf CTR Yellowbird оценили в 41 раз выше оригинальной цены

Один из самых культовых спорткаров в истории Ruf CTR Yellowbird был продан на аукционе Gooding & Company за впечатляющие 6,055 млн долларов. Этот экземпляр 1987 года подорожал в 41 раз, по сравнению с его оригинальной ценой в 147,800 долларов

Всего Ruf выпустил 29 экземпляров CTR Yellowbird на базе Porsche 911, но выставленный на аукционе автомобиль — это один из 9, окрашенных в желтый цвет (культовый цвет Ruf). Данный экземпляр проехал всего 1673 км. К тому же, владелец говорит, что регулярно проводил техобслуживание.

Под капотом CTR Yellowbird расположился 3,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 463 л.с. и 553 Нм крутящего момента. В свое время этот агрегат позволил модели стать самым быстрым серийным автомобилем с максимальной скоростью 342 км/ч.