Южнокорейские пенсионеры будут сдавать на права в VR

В этой стране нет ограничений для водителей преклонного возраста. Человеку может быть и под девяносто лет, но право водить автомобиль у него никто не заберет. Правда, есть один нюанс – после наступления 75 лет пожилой водитель должен раз в три года подтверждать свою квалификацию.

К сожалению, в последнее время появляется все больше заявлений о том, что пенсионеры входят в своеобразную группу риска. Дело в том, что корейские исследователи пришли к выводу – люди пожилого возраста попадают в аварии куда чаще молодых людей (в полтора-два раза), при этом количество таких водителей растет – в четыре раза за последние десять лет.

Интересно, что в программу проверки квалификации теперь будет входить еще один интересный тест, который проводят в условиях виртуальной реальности. Известно, что он заключается в отработке сценария вождения по шоссе в дневное и ночное время. Каждый из сценариев включают в себя по три внезапных нестандартных инцидента на дороге, на которые испытуемые должны адекватно среагировать.