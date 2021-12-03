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3 дек 2021

Южнокорейские пенсионеры будут сдавать на права в VR

Южнокорейские пенсионеры будут сдавать на права в VR

В этой стране нет ограничений для водителей преклонного возраста. Человеку может быть и под девяносто лет, но право водить автомобиль у него никто не заберет. Правда, есть один нюанс – после наступления 75 лет пожилой водитель должен раз в три года подтверждать свою квалификацию.

К сожалению, в последнее время появляется все больше заявлений о том, что пенсионеры входят в своеобразную группу риска. Дело в том, что корейские исследователи пришли к выводу – люди пожилого возраста попадают в аварии куда чаще молодых людей (в полтора-два раза), при этом количество таких водителей растет – в четыре раза за последние десять лет.

Интересно, что в программу проверки квалификации теперь будет входить еще один интересный тест, который проводят в условиях виртуальной реальности. Известно, что он заключается в отработке сценария вождения по шоссе в дневное и ночное время. Каждый из сценариев включают в себя по три внезапных нестандартных инцидента на дороге, на которые испытуемые должны адекватно среагировать.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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