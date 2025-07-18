Карбоновый обвес для Lamborghini Revuelto от Vorsteiner стоит больше 4 млн рублей

Калифорнийское тюнинг-ателье Vorsteiner представило карбоновый аэродинамический обвес для флагманского суперкара Lamborghini Revuelto. Полный комплект деталей обойдется владельцам в 53 475 долларов, что эквивалентно 4 170 000 рублям.

В состав набора входят капот неокрашенного карбонового волокна, увеличенный передний сплиттер, воздухозаборники на крыльях, более широкая аэродинамическая “юбка” и массивный задний диффузор. Антикрыло при этом Vorsteiner добавлять не стал, сохранив заводской спойлер.

Главная особенность этого обвеса стал особый карбон pre-preg с плетением 2×2, который был сделан по технологии автоклава. По данным компании, это обеспечивает увеличение прочности и жесткости на 20–30% по сравнению с обычным карбоном. Кроме того, все элементы устанавливаются в заводские крепления без доработок кузова и могут быть легко демонтированы, не нанося вреда автомобилю.

Силовая установка осталась без изменений. Lamborghini Revuelto оснащен гибридной системой, в основе которой 6,5-литровый V12 и три электромотора. Суммарная мощность – 1001 л.с.

