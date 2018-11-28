Карлос Гон уволен. Снова

Наверное, этого следовало ожидать. Вслед за Nissan не стал задерживаться и Mitsubishi - на экстренном заседании правление уволило Гона с поста председателя правления и уполномоченного директора

Интересный факт: несмотря на все санкции, Карлос Гон остается членом совета директоров, так как от этой должности его может освободить только собрание акционеров

Напомним, что бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвинили в финансовых махинациях и растратах. Однако сейчас начинают появляться интересные факты относительно громкого скандала. Как сообщили японские СМИ, прокуратура намерена побеседовать с генеральным директором компании Nissan Хирото Саикава, который публично обвинил Гона и принес извинения от лица фирмы перед общественностью. Интерес со стороны властей вполне мотивирован, если Хирото знал о положении дел, то почему долгое время не делал никаких заявлений? Вполне возможно вся ситуация с арестом каким-то образом связанас борьбой за влияние в альянсе.

Об этом же говорит и Financial Times. Ссылаясь, на «близкие к компании» анонимные источники издание заявило о том, что арест Гона может быть связан с планами по слиянию Renault и Nissan. Решение по данному вопросу должно было быть принято в течение нескольких месяцев. В свою очередь, совет правления Nissan был настроен против объединения, а также возможного усиления позиций Renault и искал возможность любыми способами не допустить слияния.