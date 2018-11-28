Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2018

Карлос Гон уволен. Снова

Карлос Гон уволен. Снова

Наверное, этого следовало ожидать. Вслед за Nissan не стал задерживаться и Mitsubishi - на экстренном заседании правление уволило Гона с поста председателя правления и уполномоченного директора

Интересный факт: несмотря на все санкции, Карлос Гон остается членом совета директоров, так как от этой должности его может освободить только собрание акционеров

Напомним, что бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвинили в финансовых махинациях и растратах. Однако сейчас начинают появляться интересные факты относительно громкого скандала. Как сообщили японские СМИ, прокуратура намерена побеседовать с генеральным директором компании Nissan Хирото Саикава, который публично обвинил Гона и принес извинения от лица фирмы перед общественностью. Интерес со стороны властей вполне мотивирован, если Хирото знал о положении дел, то почему долгое время не делал никаких заявлений? Вполне возможно вся ситуация с арестом каким-то образом связанас борьбой за влияние в альянсе.

Об этом же говорит и Financial Times. Ссылаясь, на «близкие к компании» анонимные источники издание заявило о том, что арест Гона может быть связан с планами по слиянию Renault и Nissan. Решение по данному вопросу должно было быть принято в течение нескольких месяцев. В свою очередь, совет правления Nissan был настроен против объединения, а также возможного усиления позиций Renault и искал возможность любыми способами не допустить слияния.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Financial Times, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 2019

Porsche 911 представлен официально

28 ноября 2018

Cadillac прекращает производить автомобили

28 ноября 2018
Bentley Continental GT Convertible

Представлен новый Bentley Continental GT Convertible

27 ноября 2018
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade - теперь без покрывала

27 ноября 2018

Шпионы «словили» немецкую единичку

27 ноября 2018
Toyota C-HR

Владельцам Toyota C-HR стоит опасаться собственных колес

27 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности
Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"

Написано новостей:

2 2 2 7 6