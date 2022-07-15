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15 июл 2022

Китайская Exeed рассказала о новинках для России

Китайская Exeed рассказала о новинках для России
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшем будущем, к сожалению, ждать полноценных новинок не стоит, однако текущий модельный ряд будет существенно обновлен

Так, к примеру, в ближайшие пару недель  флагманский кроссовер TXL получит двухлитровый турбомотор, мощностью в 190 лошадиных сил. Такой же двигатель, к слову, устанавливается на Chery Tiggo 8. Помимо более мощного мотора, TXL получит модернизированный подогрев сидений: обогреваться будут не только подушки, но и спинки.

До конца года на рынок также должен выйти Exeed LX с турбо-мотором 1.6 литра (186 лошадиных сил) и системой полного привода. К тому же должен произойти легкий рестайлинг кроссовера VX, в рамках которого автомобиль получит новый интерьер.

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