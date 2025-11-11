Автомобильный портал Motorpage
11 ноя 2025

Китайская компания Rox начнет сборку внедорожников в России в 2026 году

Автор фото: фирма-производитель

Производство будет организовано по схеме SKD (крупноузловая сборка), однако площадка пока не определена. Среди возможных вариантов рассматриваются бывший завод Mercedes-Benz в Есипово и калининградский «Автотор»

Российский дистрибьютор бренда отметил, что локализация необходима не только для сокращения логистических издержек, но и для адаптации автомобилей Rox к требованиям российских покупателей. В Rox рассчитывают привлечь тех российских клиентов, которые раньше приобретали автомобили Land Rover. В связи с этим рассматривается и использование бывших дилерских площадок Land Rover в России.

Сейчас в модельной линейке китайской марки представлен гибридный кроссовер Rox 01, однако в ближайшие годы гамма расширится еще двумя моделями. 01 оснащен 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность – 476 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Привод – полный. Заявленный запас хода на электротяге – 235 км. Средний расход топлива – 7,95 л. на 100 км.

