Китайская компания Sunwoda представила батарею для электрокаров с запасом хода больше 1000 км

Китайская компания Sunwoda представила твердотельный аккумулятор с запасом хода свыше 1000 км и минимальной деградацией характеристик в течение десяти лет активной эксплуатации

Главное достижение новой технологии заключается в рекордной для массовых батарей плотности энергии в 400 Вт·ч на кг (на 60% выше, чем у аккумуляторов сейчас на рынке). Потенциально это позволит не только увеличить запас хода, но также и уменьшить массу электромобиля.

В основе конструкции лежат полимерный электролит и литий-металлический анод. Такой подход призван удешевить производство по сравнению с сульфидными твердотельными батареями, которые считаются технологически более дорогими. Новинка рассчитана на 1200 циклов зарядки при сохранении не менее 80% первоначальной емкости, что соответствует более 200 тысячам километров пробега.

Sunwoda планирует начать мелкосерийное производство аккумуляторов в 2026 году. Переговоры с автопроизводителями уже ведутся, однако конкретные модели, на которые установят батарею, пока держатся в секрете.

