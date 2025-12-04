Китайские автомобили заняли более трети мирового рынка, и их доля растет с каждым месяцем

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля продаж китайских машин по всему миру достигла 38% в октябре 2025 года (+1% в сравнении с сентябрем)

С начала года (с января по октябрь) мировой рынок вырос на 6% и достиг 79,25 млн проданных машин. На долю китайского автопрома пришлось почти 35%, или 27,65 млн автомобилей (+12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Среди мировых лидеров по итогам сезона сразу три китайские компании вошли в первую десятку. BYD занял шестое место, Geely расположилась на восьмой позиции, а Chery — на десятой. Эксперты связывают стремительное усиление национальных производителей с ускоренным развитием электрокаров и гибридов. Продажи новых «зеленых» китайцев в октябре достигли 1,715 млн шт., учитывая, что всего производители из Поднебесной продали за этот месяц 3,322 млн авто.