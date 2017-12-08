В китайском Foton серьезно раздумывают над тем, чтобы начать у нас компактвэн Grantour, продажи которого начались в Поднебесной в феврале этого года. Решение довольно интересное: сегмент компактвэнов и минивэнов у нас практически умер, их место заняли кроссоверы. Но спрос на такие машины все же может быть.

У себя на родине Foton Grantour продается в двух вариантах ix и im. Интересной особенностью модели является тот факт, что выпускается она аж в четырех типоразмерах, причем длина колесной базы у всех версий одинаковая (27650 мм). А вот остальные размеры разные.

Габариты моделей ix5 и ix7 (ДхШхВ) 4505х1725х1770 мм и 4515х1750х1820 мм соответственно. Обе машины семиместные при компоновке 2+2+3.Базовая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем (115 л.с.) с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Более дорогие версии имеют «автомат».

Модификации im6 и im8 не только больше – (ДхШхВ) 4700х1780х1820 мм и 4730х1780х1820 мм, но мощнее и богаче по оснащению. Машины оснащаются тем же двигателем, но с турбонаддувом, который поднял их мощность до 150 л.с.

Кроме того, внедорожник Foton Suvana со следующего года будет поставляться в Россию и с турбодизелем Cummins объемом 2,8 л. Его мощность составляет 163 л.с. Сегодня в России можно купить пикап Tunland с таким же мотором. Что, в принципе, неудивительно — Suavana это внедорожник, сделанный на базе данного пикапа.