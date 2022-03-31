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31 мар 2022

Китайский кроссовер Exeed получил спортивную версию

Китайский кроссовер Exeed получил спортивную версию
Автор фото: фирма-производитель

Гамма Exeed TXL в Китае пополнилась новым исполнением, которая получила приставку S к названию. Разумеется, литера «S» означает Sport, но ничего гоночного в этом автомобиле нет. 

Да, двигатель и трансмиссия здесь стандартные – двухлитровая 260-сильная турбочетверка, которая работает в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Максимальная скорость автомобиля составляет 190 километров в час, а разгон до сотни занимает около девяти секунд. Любопытно, но Exeed в России продается с другим мотором – 150-сильным турбированным 1.6.
 
Похоже производитель считает, что весь спорт должен выражаться во внешнем виде автомобиля. Соответственно, нашу машину выделяет декор – полное отсутствие хрома на кузове, матовый окрас решетки радиатора, и спойлер на крыше. В интерьере появились кресла с кожаной обивкой и красной строчкой.

При написании новости использовалась информация:
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