Китайский кроссовер Exeed получил спортивную версию

Гамма Exeed TXL в Китае пополнилась новым исполнением, которая получила приставку S к названию. Разумеется, литера «S» означает Sport, но ничего гоночного в этом автомобиле нет.

Да, двигатель и трансмиссия здесь стандартные – двухлитровая 260-сильная турбочетверка, которая работает в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Максимальная скорость автомобиля составляет 190 километров в час, а разгон до сотни занимает около девяти секунд. Любопытно, но Exeed в России продается с другим мотором – 150-сильным турбированным 1.6.

Похоже производитель считает, что весь спорт должен выражаться во внешнем виде автомобиля. Соответственно, нашу машину выделяет декор – полное отсутствие хрома на кузове, матовый окрас решетки радиатора, и спойлер на крыше. В интерьере появились кресла с кожаной обивкой и красной строчкой.