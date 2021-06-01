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1 июн 2021

Когда Россия перейдет на электромобили

Когда Россия перейдет на электромобили

Через 20–30 лет. Такое мнение озвучил в интервью агентству «РИА Новости» специальный предста­витель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

Интересный момент, чиновник заявляет, что переход, дескать, произойдет, но он будет вынужденным. На что повлияют мировые тенденции. А они таковы – большинство автомобильных производителей уже заявили об отказе от производства машин с ДВС. Соответственно, уже озвучены производственные планы, которые подразумевают такой «исход» к 2030 году.

В то же время, в сети ходит и иная точка зрения.  Она подразумевает поэтапный переход. В 2030 году будут внедрены лишь требования к производи­телям по продажам определённого количества электро­мобилей и другого транспорта на альтер­нативных источниках энергии.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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