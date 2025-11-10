Автомобильный портал Motorpage
Корейские бренды теряют позиции в России: продажи Kia и Hyundai рухнули на 40%

Автор фото: MotorPage

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по ноябрь 2025 года россияне приобрели около 18 тысяч машин из Южной Кореи, что почти на 40% меньше, чем годом ранее

Лидерами среди корейских марок традиционно остаются Kia и Hyundai. За 10 месяцев этого года было продано по 8 тысяч автомобилей каждой марки. Продажи премиального Genesis, напротив, немного выросли и достигли 300 единиц.

Падение объясняется прекращением официальных поставок и переходом на параллельный импорт. При этом часть спроса перешла на бренд Solaris, под которым в Санкт-Петербурге производятся бывшие модели Hyundai и Kia. За 2025 год россияне купили около 27 тысяч таких автомобилей, и бренд теперь формально считается российским.

Дополнительный удар по корейским брендам может нанести рост утилизационного сбора. Новая система расчетов повысит выплаты для машин мощностью свыше 160 л.с. В эту категорию попадают все популярные кроссовер от Hyundai и Kia.
 

