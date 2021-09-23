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23 сен 2021

Кто готов сохранить моторы V8?

Кто готов сохранить моторы V8?
Автор фото: фирма-производитель

Тотальная электрификация приводит к тому, что производители отказываются от мощных двигателей внутреннего сгорания, но кое-кто собрался сохранять их как можно дольше

В роли рыцаря-защитника выступает лично глава Mercedes-AMG, Филипп Шиммер. По заявлению топ-менеджера,  такие моторы продержатся на немецком конвейере еще с добрый десяток лет. Правда, есть нюанс – новые моторы разрабатываться не будут,  в течение обозначенного срока будет производиться лишь модернизация  существующих двигателей. «Я думаю, в следующие десять лет V8 останутся в производстве. У нас много клиентов, которые любят свои машины, и эти люди продолжат покупать автомобили с V8 еще долгое время» - заявил топ-менеджер в интервью изданию Road and Track.

А почему, собственно, эти моторы стали защищать? Все просто – в AMG считают, что моторы V8 еще не до конца раскрыли свой потенциал, а значит, их можно и нужно эксплуатировать и постоянно модернизировать.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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