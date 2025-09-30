Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2025

Lamborghini, Porsche и Audi объявили срочный отзыв из-за риска возгорания автомобилей

Lamborghini, Porsche и Audi объявили срочный отзыв из-за риска возгорания автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Причиной стал дефект креплений насоса высокого давления, из-за которого возможно подтекание топлива и возгорание

Сообщается, что первый инцидент произошел с Urus 2025 года выпуска. Автомобиль моментально вспыхнул после того, как водитель почувствовал запах бензина и увидел загоревшийся сигнал «Check engine» на приборной панели. Другой случай также произошел с кроссовером Lamborghini. Владелец заметил, что бензин попал в масляный поддон. К счастью, обошлось без жертв.

Таким образом, под отзыв попали: 107 автомобилей Porsche Panamera, Panamera E-Hybrid и Cayenne 2024–2026 модельных годов, 14 Lamborghini Urus 2025 года и один Audi SQ7 2025 года.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Denza N8L (2026)

Denza представил 6-местный кроссовер N8L

30 сентября 2025
Chery Tiggo 9X

Китайский Chery Tiggo 8 обновили и переименовали в Tiggo 9X

29 сентября 2025
Mazda EZ-60 (2025)

Mazda вывела на рынок электрокроссовер EZ-60 с запасом хода 600 км

29 сентября 2025
Voyah Passion EVR

Voyah представила на российском рынке гибридный Passion EVR

29 сентября 2025
McLaren F1

Редчайший McLaren F1 из коллекции султана Брунея может уйти с молотка за 1,76 млрд рублей

29 сентября 2025

Volkswagen начнет экспортировать китайские модели на международные рынки

29 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 9 5