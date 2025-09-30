Lamborghini, Porsche и Audi объявили срочный отзыв из-за риска возгорания автомобилей

Причиной стал дефект креплений насоса высокого давления, из-за которого возможно подтекание топлива и возгорание

Сообщается, что первый инцидент произошел с Urus 2025 года выпуска. Автомобиль моментально вспыхнул после того, как водитель почувствовал запах бензина и увидел загоревшийся сигнал «Check engine» на приборной панели. Другой случай также произошел с кроссовером Lamborghini. Владелец заметил, что бензин попал в масляный поддон. К счастью, обошлось без жертв.

Таким образом, под отзыв попали: 107 автомобилей Porsche Panamera, Panamera E-Hybrid и Cayenne 2024–2026 модельных годов, 14 Lamborghini Urus 2025 года и один Audi SQ7 2025 года.