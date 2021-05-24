Автомобильный портал Motorpage
24 май 2021

Lancia 037 возродят!

Lancia 037 возродят!
Автор фото: фирма-производитель

В свое время этот автомобиль гремел в мире ралли. Достаточно вспомнить чемпионат 1983 года, где он обставил всех, даже Audi, а ведь те машины считались фаворитами...

Разумеется, вокруг этой машины сложился настоящий культ, настолько серьезный, что буквально недавно группа энтузиастов решила возродить этот легендарный автомобиль. Под группой энтузиастов мы подразумеваем Итальянский стартап Kimera Automobili.

Какой же будет реализация проекта? Сразу скажем, очень интересной! Так, например, Kimera EVO37 (именно так назовут новинку) будет базироваться на платформе той же конструкции, но доработанной с учётом современных требований - интегрируют пространственную раму, применят множество алюминиевых компонентов и так далее. Самое главное, что энтузиасты поработают и с двигателем.  Точнее сказать, они его заменят - под капотом реплики разместится V6 с турбонаддувом. К сожалению, характеристики мотора неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Бюджетный Skoda Karoq едет в Россию!

24 мая 2021

Chery везет в Россию дешевый кроссовер

24 мая 2021

Статистка ДТП с мотоциклистами улучшилась

24 мая 2021

ГАЗ готовится к выпуску нового автомобиля

24 мая 2021

Старенький Renault переделали в корч

24 мая 2021

Правила пользования каршерингом будут изменены

24 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A4 - audi a4 (2020) интеллигент с бицепсами качка Тест драйв
24 мая 2021

Audi A4
"Интеллигент с бицепсами качка"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace (2018) под клетчатым флагом
Тест драйв
21 мая 2021

Jaguar E-Pace
"Под клетчатым флагом"
Toyota Fortuner - toyota fortuner (2021) как кузнечных дел мастер
Тест драйв
19 мая 2021

Toyota Fortuner
"Toyota Fortuner как кузнечных дел мастер"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 0 6