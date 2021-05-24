Lancia 037 возродят!

В свое время этот автомобиль гремел в мире ралли. Достаточно вспомнить чемпионат 1983 года, где он обставил всех, даже Audi, а ведь те машины считались фаворитами...

Разумеется, вокруг этой машины сложился настоящий культ, настолько серьезный, что буквально недавно группа энтузиастов решила возродить этот легендарный автомобиль. Под группой энтузиастов мы подразумеваем Итальянский стартап Kimera Automobili.

Какой же будет реализация проекта? Сразу скажем, очень интересной! Так, например, Kimera EVO37 (именно так назовут новинку) будет базироваться на платформе той же конструкции, но доработанной с учётом современных требований - интегрируют пространственную раму, применят множество алюминиевых компонентов и так далее. Самое главное, что энтузиасты поработают и с двигателем. Точнее сказать, они его заменят - под капотом реплики разместится V6 с турбонаддувом. К сожалению, характеристики мотора неизвестны.