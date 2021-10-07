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7 окт 2021

Lancia Delta вернется на рынок в роли электромобиля!

Lancia Delta вернется на рынок в роли электромобиля!
Автор фото: фирма-производитель

Людям, которые интересуются автомобилями, словосочетание Lancia Delta говорит о многом – это абсолютно легендарный автомобиль, который покрыл себя бессмертной славой в раллийных гонках. Но время этой машины прошло или нет?

Легенды имеют право на возрождение, и на днях  глава марки Lancia Лука Наполитано официально подтвердил, что модель Delta вернётся в линейку бренда.  Это будет совершенно новый продукт  - высокотехнологичный и современный.  Наполитано уже назвал ее манифестом прогресса и технологий.

Пока нам известно лишь одно – Delta будет электрокаром. Официально об этом не говорят, но косвенным подтверждением является тот факт, что с 2026 года Lancia начнёт представлять новинки исключи¬тельно на электротяге, а новая Delta должна увидеть свет как раз через пять лет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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