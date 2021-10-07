Lancia Delta вернется на рынок в роли электромобиля!

Людям, которые интересуются автомобилями, словосочетание Lancia Delta говорит о многом – это абсолютно легендарный автомобиль, который покрыл себя бессмертной славой в раллийных гонках. Но время этой машины прошло или нет?

Легенды имеют право на возрождение, и на днях глава марки Lancia Лука Наполитано официально подтвердил, что модель Delta вернётся в линейку бренда. Это будет совершенно новый продукт - высокотехнологичный и современный. Наполитано уже назвал ее манифестом прогресса и технологий.

Пока нам известно лишь одно – Delta будет электрокаром. Официально об этом не говорят, но косвенным подтверждением является тот факт, что с 2026 года Lancia начнёт представлять новинки исключи¬тельно на электротяге, а новая Delta должна увидеть свет как раз через пять лет.