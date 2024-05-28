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28 май 2024

Lancia представила “заряженный” Ypsilon HF

Lancia представила “заряженный” Ypsilon HF
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lancia показала заряженную версию хэтчбека Ypsilon, которая получит фирменное наименование HF (такое обозначение использовалось для раллийных модификаций). Рыночный дебют новинки состоится в следующем году

Ypsilon HF получил более мощный электромотор на 240 л.с. Разгон до “сотни” - 5,8 с. Другие характеристики пока неизвестны. Напомним,  что стандартная версия оснащена 156-сильным электродвигателем. Емкость аккумулятора составит 54 кВт*ч, что позволит преодолеть на одном полном заряде до 402 км. Также Ypsilon предложен в виде “мягкого” гибрида с 1,2-литровым 3-цилиндровым мотором на 100 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 48-вольтовым стартер-генератором. Средний расход топлива - 4,6 л. на 100 км. Разгон до “сотни” у гибридной версии - 9,3 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. 

Ypsilon HF будет отличаться не только силовой установкой. “Заряженный” хэтчбек также получит спортивный декор и уменьшенный дорожный просвет. Автомобилю перенастроили рулевое управление и усилили тормозную систему.

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