Lancia представила новый хэтчбек Ypsilon

Итальянская компания Lancia официально рассекретила дизайн следующего поколения хэтчбека Ypsilon. Как отмечают в компании, хэтчбек станет последней моделью с бензиновым мотором и в тот же момент, первым электромобилем итальянского бренда

Новый Ypsilon отличается оригинальным и современным дизайном. Фирменная решетка радиатора в форме “улыбки” ушла в прошлое, теперь на ее месте Т-образная светодиодная оптика. Воздухозаборники стали заметно крупнее, а сами бампера теперь выглядят спортивно. Еще одной фишкой автомобиля являются круглые задние фонари со светодиодным элементом в форме буквы Y (отсылка к названию хэтчбека).

Интересней всего смотрится салон. Сразу бросается в глаза круглая платформа на центральном тоннеле, которая служит подставкой и беспроводной зарядкой для телефона. На передней панели устанавливаются два отдельных экрана цифровой “приборки” и мультимедийной системы.

Предположительно, электрический Ypsilon будет оснащаться электромотором мощностью 156 л.с. Емкость аккумулятора составит 54 кВт*ч, что позволи преодолеть на одном полном заряде до 402 км. Также ожидается, что Ypsilon предложат с мягкогибридной силовой установкой в составе с 1,2 литровой “турботройкой”.

