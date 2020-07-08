Mahindra второй раз за год изменит дизайн своей модели из-за претензий со стороны FCA

Индийский Mahindra & Mahindra проведет второй за год рестайлинг своего рамного внедорожника Roxor, который предлагается на рынке США

Причина такой частоты рестайлингов — претензии со стороны концерна FCA (FIAT-Chrysler), по мнению которого, Роксор до степени смешения похож на Jeep Wrangler. Издание Autocar India опубликовало первое фото во второй раз обновленного внедорожника, правда, автомобиль на нем накрыт брезентом — и толком ничего не разглядеть. Mahindra вышла на рынок США в марте 2018 года, Roxor — пока единственный автомобиль марки для американцев. Его собирают в Мичигане — на мощностях дочерней фирмы MANA (Mahindra Automotive North America). Львиная доля деталей и агрегатов приходит из Индии, но заметная часть комплектующих закупается в США.

Вскоре после появления этой модели концерн FCA (FIAT-Chrysler) запустил процедуру тяжбы с индийцами из-за чрезмерного сходства с Jeep. Еще до вынесения окончательного решения суда Mahindra в начале 2020-го пошла на компромисс и провела рестайлинг Роксора, переоформив решетку радиатора — с целью отдалить стиль от Jeep Wrangler. Однако это не успокоило FCA — она не стала отзывать иски. В середине июня 2020 года Комиссия по международной торговле США (International Trade Commission — ITC) вынесла окончательный вердикт, в котором говорится, что Roxor до степени смешения похож на Jeep Wrangler. В результате Махиндре запретили производить и продавать эту модель в США — вот почему компания решила провести еще одну модернизацию Roxor.