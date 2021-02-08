Марку Lancia спасет Alfa Romeo

Концерн Stellantis начал разработку новых моделей в рамках своей стратегии развития. Первая цель – модернизация модельного ряда Lancia

По-хорошему, этот бренд уже давно стоило похоронить. На протяжении нескольких лет, Lancia выпускала только один автомобиль – хэтчбек Ypsilon. Однако, в Stellantis решили по другому - марку решено реанимировать при помощи создания новинок.

Сообщается, что посильную помощь здесь окажет компания Alfa Romeo, которая сама готовится к модернизации. К 2023 году Alfa выпустит небольшой кроссовер на французской платформе CMA. Он будет побратимом, например, Оpel Mokka. Есть версия, что после небольшого фейслифтинга его будут продавать и под маркой Lancia.