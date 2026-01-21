Mazda прощается с Mazda 2 и CX-3 и готовит замену этим моделям

По информации японских СМИ, компания в ближайшие месяцы завершит производство сразу двух моделей: хэтчбека Mazda 2 и кроссовера CX-3

При этом японский производитель не намерен оставлять этот сегмент без замены. Вместо двух отдельных моделей Mazda рассматривает запуск одного универсального преемника, который, по предварительным данным, может получить название CX-20. Речь идет о компактном кроссовере, который, как ожидается, будет выпускаться на заводе в Таиланде, где сегодня собирают обе уходящие модели.

Технические характеристики CX-20 пока не раскрываются. Однако, учитывая стратегию Mazda, можно ожидать не только электрокар, но и сохранения в моторной гамме версии с ДВС.

Косвенным намеком на облик будущей новинки стал концепт Vision X Compact, показанный на Japan Mobility Show в 2025 году. Это компактный хэтчбек с достаточно высоким дорожным просветом, который хорошо вписывается в роль универсальной замены Mazda 2 и CX-3, хотя серийная версия, вероятно, будет ближе по формату к классическому SUV.

