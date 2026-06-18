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18 июн 2026

Mercedes-AMG обновил GLE и GLS. Флагманские кроссоверы получили новый V8 от S-класса

Mercedes-AMG обновил GLE и GLS. Флагманские кроссоверы получили новый V8 от S-класса
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила обновленные версии кроссоверов Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63. Главным изменением для обеих моделей стал новый двигатель V8 объемом 4,0 литра, который ранее дебютировал на обновленном седане S-класса

В паре с двигателем работает стартер-генератор мощностью 23 л.с. Максимальная мощность системы 603 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift TCT. Привод — полный (с блокируемым задним дифференциалом).

Mercedes-AMG GLE 63 S ускоряется до 100 км/ч за 3,6 секунды. Более крупный Mercedes-AMG GLS 63 выполняет это упражнение за 3,9 секунды. Максимальная скорость обеих моделей ограничена на 280 км/ч.

Уже в базовой комплектации кроссоверы оснащаются адаптивной пневмоподвеской Ride Control+ с активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и системой выбора режимов движения. В зависимости от выбранного режима меняется и дорожный просвет. В режиме Trail автомобиль поднимается на 56 мм для движения вне асфальта, тогда как в спортивных настройках кузов опускается на 10 мм.

Внешне версии AMG 63 можно узнать по оригинальной решетке радиатора, увеличенным воздухозаборникам и модернизированной светотехнике с новым рисунком. В салоне главным новшеством стало рулевое колесо AMG Performance нового поколения.

Продажи обновлённых Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 на рынке США начнутся уже осенью нынешнего года. Для других рынков характеристики и сроки появления моделей будут объявлены дополнительно.
 

При написании новости использовалась информация:
topgear

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