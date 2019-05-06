Mercedes запустил производство первого электрического кроссовера

На предприятии в Бремене началось производство Mercedes-Benz EQC, цены на который стартуют с отметки 71,3 тысячи евро.

Компания Mercedes-Benz начала серийное производство первого в своей истории электрического кроссовера EQC. Модель встала на конвейер предприятия в немецком Бремене. Сам автомобиль уже доступен для заказа по цене от 71 281 евро. Для сравнения: базовый электрический кроссовер Audi e-tron обойдется минимум в 79 900 евро, Jaguar I-Pace — в 78 240 евро, а цены на Tesla Model X стартуют с отметки 84 930 евро.

Mercedes-Benz EQC был представлен осенью 2018 г. на Парижском автосалоне. Кроссовер оснастили двумя электрическими моторами (по одному на каждой оси), развивающими в сумме 408 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. Автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 сек., а его максимальная скорость составляет 180 км в час.

