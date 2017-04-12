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12 апр 2017

MG готовит концепт спортивного купе

MG готовит концепт спортивного купе
Автор фото: фирма-производитель

Год назад поползли слухи, что британский бренд MG, отошедший китайскому концерну SAIC, разрабатывает спортивное купе, которое должно стать флагманом марки и вернуть ей былую славу производителя спортивных автомобилей

И эти слухи подтвердились: MG анонсировала премьеру концепта спортивного купе E-Motion, которое будет представлено на автосалоне в Шанхае на следующей неделе.

У концепта, судя по первым изображениям, довольно смелый дизайн. Спереди у него хромированная радиаторная решетка, овальные вертикальные фары и дневные ходовые огни необычной формы. У концепта ниспадающая линия крыши, затемненные средние стойки, расширенные задние крылья и классический силуэт купе с длинным капотом и «хвостиком» багажного отсека.

По неофициальным данным концепт будет оснащен электрической силовой установкой, которая позволит ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Запас хода от одной зарядки составит около 300 километров. Серийная же версия, которая может появиться через несколько лет, должна получить не только электрический вариант, но и гибридный. 

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При написании новости использовалась информация:
MG

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