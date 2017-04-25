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25 апр 2017

MG выйдет на европейский рынок в 2019 году

MG выйдет на европейский рынок в 2019 году
Автор фото: фирма-производитель

После банкротства британской группы MG-Rover заводы и права на торговую марку MG перешли к китайскому концерну SAIC. Так как в Европе собирали только морально и технически устаревший родстер MG TF марка практически полностью ушла с европейского рынка: продажи осуществлялись только в Великобритании

Однако, китайцы решили возродить былую славу MG и готовятся к возвращению в континентальную Европу. Руководство китайской компании заявило, что MG выйдет в Старый Свет в 2019 году, а ставка будет сделана на кроссоверы. Сегодня в Великобритании бренд представлен субкомпактом MG3 и субкопактным кроссовером ZS. Обе модели импортируются из Китая, так как завод компании в британском Лонгбридже был закрыт в прошлом году. В этом году модельная линейка расширится кроссоверм GS. Продажи в Великобритании минимальны: в прошлом году было продано чуть больше четырех тысяч автомобилей, правда, рост составил целых 33%.

В MG Europe говорят, что с расширением рынка сбыта за счет континентальной Европы ситуация с объемами продаж должна улучшиться. «MG подобен Alfa Romeo, такую марку не убить за 12 лет отсутствия, все помнят старые добрые времена», — заявил глава европейского отделения MG Питер Габриэль.

В материнском концерне SAIC говорят, что организация продаж в Европе должна подтолкнуть и спрос в Китае, где европейские марки пользуются популярностью.

Кроме MG SAIC намерен возобновить и продажи легкой коммерческой техники под маркой Maxus, которую китайцы получили практически бесплатно, после того как от Maxus отказалась Группа ГАЗ. При этом, на рынок выйдет электрический фургон EV80, который будет стоить в два раза дороже Mercedes-Benz Sprinter или VW Crafter. Но в SAIC говорят, что благодаря низкой стоимости владения, он будет куда выгоднее конкурентов с привычными бензиновыми или дизельными двигателями.

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При написании новости использовалась информация:
SAIC, Automotive News

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