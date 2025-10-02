Минпромторг назвал модели, которые смогут работать в такси с 2026 года

Минпромторг опубликовал первый официальный перечень моделей автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону о локализации. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года

В список попали более двух десятков моделей от шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), «Москвич» (3, 3е, 6, 8), УАЗ («Патриот» и «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE) и Voyah (Free, Dream, Passion).

Главное требование закона заключается в высоком уровне локализации. Машины должны набирать нужное количество «баллов» за долю российских комплектующих и сборку внутри страны или выпускаться в рамках специальных инвестконтрактов, заключенных между 2022 и 2025 годами. Иными словами, такси в России теперь должно быть не только желтым, но и по-настоящему отечественным.

Примечательно, что на территории Сибири и Калининградской области новые правила начнут действовать только с марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — с 2030-го. Это позволит постепенно адаптировать рынок в тех регионах, где импортные автомобили до сих пор составляют значительную часть автопарка.

Перечень будет обновляться по мере появления новых моделей или начала их локализованного производства. А тем, кто планирует обновление парка такси, стоит поторопиться, поскольку машины, внесенные в региональные реестры до марта 2026 года, освобождаются от новых требований.