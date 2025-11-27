Автомобильный портал Motorpage
Минтранс предлагает штрафовать по камерам за переход железнодорожных путей в неположенном месте

Минтранс предложил внедрить автоматическую систему штрафов для граждан, нарушающих правила перехода железнодорожных путей. Новый механизм должен работать по аналогии с дорожными комплексами фиксации нарушений и использовать технологии распознавания лиц. Для этого ведомство подготовило поправки, расширяющие возможности обработки биометрических данных без согласия граждан

Министерство считает, что такая мера позволит снизить количество несчастных случаев на железной дороге. По данным ведомства, в 2024 году при переходе путей в неположенных местах погибли более тысячи человек. Планируется установить камеры в зонах повышенной опасности и привлекать нарушителей автоматически.

Однако инициатива столкнулась с жесткой критикой. Оператор Единой биометрической системы заявил, что использование ЕБС для автоматических штрафов невозможно как технически, так и юридически. В системе действует принцип добровольности регистрации, а передача данных допускается только с согласия граждан. Ведомство предупреждает, что угроза автоматических наказаний приведет к массовому отказу от сдачи биометрии.

Сомнения выразили и представители ФСБ и МВД, ранее выступившие против подобной практики. Они опасаются утечки данных и снижения доверия к государственным системам идентификации. Эксперты также указывают на низкую точность распознавания лиц в уличных условиях, особенно при плохом освещении и сложных ракурсах. Высокий уровень ложных срабатываний может привести к неправомерным штрафам.

Юристы считают, что для запуска такой системы потребуется масштабная переработка законодательства, включая изменения в КоАП и федеральный закон о биометрии. Пока предложенных поправок недостаточно, а механизм идентификации нарушителей остается неясным.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

