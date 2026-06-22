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22 июн 2026

Московские автомобилисты выплатили более 100 млн рублей за задержки движения трамваев

Московские автомобилисты выплатили более 100 млн рублей за задержки движения трамваев
Автор фото: magnific.com/ru

С 2022 года Московский метрополитен через суд взыскал с автомобилистов более 100 млн рублей за сбои в работе трамвайной сети. Каждая минута вынужденного простоя вагона по вине водителей влечет для нарушителей финансовые последствия в размере свыше 8000 рублей

Ключевые факторы, провоцирующие остановки трамваев, включают дорожно-транспортные происшествия на путях, выезд машин на рельсы, некорректную парковку вблизи путей и повреждения самих трамвайных вагонов.

За 2025 год судебные инстанции удовлетворили требования метрополитена о возмещении ущерба на сумму свыше 10 млн рублей. Методика расчета убытков учитывает комплекс параметров: число отмененных рейсов, протяженность маршрутов, длительность задержки и потенциальный пассажиропоток за соответствующий период.

При написании новости использовалась информация:
mosmetro

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