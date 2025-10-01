Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2025

Москвичи стали реже парковать свои автомобили с ДВС на зарядных станциях для электрокаров

Автор фото: ru.freepik.com

В Москве заметно сократилось количество автомобилистов, оставляющих машины с двигателем внутреннего сгорания на парковочных местах у зарядных станций. По данным МАДИ, в 2025 году выявлено около 1,7 тыс. подобных случаев, что почти вдвое меньше, чем годом ранее

Напомним, стоянка на таких местах считается нарушением ПДД. К тому же, площадки оборудованы знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Кроме электромобилей и подзаряжаемых гибридов». Штраф за нарушение составляет 4,5 тыс. рублей.

Сейчас в столице работает свыше 7 тыс. зарядных станций, в том числе 350 точек государственного проекта «Энергия Москвы». К концу десятилетия общее количество зарядных станций планируют расширить до 35 тыс. шт. Также власти ожидают, что к 2030 году количество электромобилей в городе вырастет с нынешних 17 тыс. до 100–300 тыс. единиц.

При написании новости использовалась информация:
t.me/DtRoad

