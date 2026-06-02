На «Автоторе» начали выпуск редких для России BMW с дизельным мотором

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск кроссоверов BMW в версиях, которые прежде официально не были представлены на российском рынке

На предприятии организована сборка моделей BMW X5, X6 и X7. Речь идет о дорестайлинговых версиях 2022 года выпуска, поскольку производство базируется на ранее сформированных запасах комплектующих. Одним из наиболее заметных нововведений стала постановка на конвейер дизельной модификации 40d, оснащенной системой очистки выхлопных газов с использованием AdBlue. До ухода BMW с российского рынка такие модификации официально в страну не поставлялись и были доступны лишь через альтернативные каналы ввоза.

Кроме этого, сообщается, что при производстве автомобилей уже используются российские жгуты проводов, патрубки и другие резинотехнические компоненты. Предприятие также впервые начало самостоятельно окрашивать отдельные кузовные детали, что ранее не практиковалось.