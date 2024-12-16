На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать автомобили под собственным брендом

«Автозавод Санкт-Петербург», где до 2022 года собирали автомобили под маркой Nissan, зарегистрировал собственный логотип. Новая эмблема появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС)

Логотип отображает один из главных атрибутов Санкт-Петербурга — разводной мост, края которого соединяются в овальную арку. Пока само название марки не известно. Также на данный момент нет подтвержденной информации, что под этим брендом будут выпускаться китайские автомобили.

Напомним, что на питерском заводе с 2024 года собирают китайские кроссоверы Chery под нашим брендом Xcite. Модели X-Cross 7 и X-Cross 8 являются аналогами Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max соответственно. Будет ли использована данная стратегия для нового бренда, возможно, узнаем в ближайшем будущем.