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25 окт 2021

На платных дорогах повысят тарифы

На платных дорогах повысят тарифы

Минтранс РФ планирует повысить  тарифы проезда по платным дорогам, таким образом ведомство хочет компенсировать затраты на строительство магистралей

Вкратце, на существующих дорогах  тариф поднимут до пяти рублей за километр пути (при нынешних 3.65 рублей за километр), а на новых трассах, которые только строятся,  тарифы будут еще выше – восемь рублей за километр. Причем сейчас речь идет о тарифах для легковых автомобилей. Для фур, автобусов и грузовиков предусмотрены свои максимальные тарифы, правда, в данном случае конкретные значение не раскрываются.

В документе Минтранса отмечается, что повышение тарифа на проезд по платным дорогам обусловлено реализацией сложных и капиталоёмких проектов, например, строительства платной магистрали Москва - Нижний Новгород - Казань,  а также решением задач по управлению транспортным потоком. Любопытно, но в пояснительных записках указывается и зарубежный опыт, дескать, в Европе тарифы на тридцать процентов выше существующих российских.

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