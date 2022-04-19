На платных трассах М4 и М11 разрешили разгоняться до 130 километров в час

В России на некоторых участках федеральных трасс М-11 «Нева» и М-4 «Дон» максимально разрешенную скорость движения легковых автомобилей (не более 3,5 т) повысили с 110 км/ч до 130 км/ч

Если говорить конкретнее, то на М4 скоростной лимит увеличен в Воронежской области - на отрезке с 517 по 545 километр пути. Что касается платной «ленинградки» то здесь свободы побольше – скорость в 130 можно уже держать, начиная с 59 километра Московской области и до самого Санкт-Петербурга.

Надо сказать, что в апреле компания Автодор сообщила что с начала лета на всех платных трассах повысятся тарифы. Увеличение стоимости проезда связано с инфляцией. Интересно, что в октябре прошлого года Министерство транспорта выступило с похожим предложением. Авторы объяснили инициативу необходимостью увеличения темпов строительства новых дорог, а также дефицитом бюджетных средств.