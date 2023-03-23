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23 мар 2023

На российском заводе Mercedes будут собирать автомобили Hongqi

На российском заводе Mercedes будут собирать автомобили Hongqi

Первым китайским брендом, автомобили которого начнут сходить с конвейера завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, окажется Hongqi

На данный момент это неподтвержденная информация, хотя СМИ сообщают, что инсайд исходит от Минпромторга.  При этом холдинг «Автодом», который в скором времени станет полноправным владельцем российских активов Mercedes-Benz ведет переговоры и с материнским концерном FAW (владеет Hongqi). Любопытный факт – ранее концерн FAW был назван потенциальным партнером АвтоВАЗа в проекте сборки автомобилей на бывшем заводе Nissan.

Что касается бренда Hongqi, то долгое время он производил эксклюзивные автомобили для китайского правительства, но несколько лет назад компания стала создавать и люксовые модели для широкой публики.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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