Найдено самое лучшее место на парковках супермаркетов

Некий англичанин по имени Гарет Уайлд потратил шесть лет своей жизни на поиск идеального места парковки перед супермаркетом. И что характерно - нашел!

Итак, есть супермаркет Sainsbury's и его парковка на 211 мест. Как найти лучшее место? В 2015 году господин Уайлд решил найти разгадку этой задачки. На протяжении шести лет он по определённому графику приезжал к супермаркету и всегда старался вставать на новое место. Результаты сводил в таблицу, а по завершении практической части эксперимента составил карту расположения самых удобных парковок.

Разумеется, лучшее место также было найдено – в первом ряду перед входными дверьми. Забавно, но Уайлд даже назвал его местом «уровня Бог». К сожалению, администрация супермаркета никак не отреагировала на терзания водителя. Так что место ему никто не забронирует.