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21 май 2021

Найдено самое лучшее место на парковках торговых центров

Найдено самое лучшее место на парковках торговых центров

Некий англичанин по имени Гарет Уайлд потратил шесть лет своей жизни на поиск идеального места парковки перед супермаркетом. И что характерно  - нашел!

Итак, есть супермаркет Sainsbury's и его парковка на 211 мест. Как найти лучшее место?  В 2015 году господин Уайлд решил найти разгадку этой задачки. На протяжении шести лет он по определённому графику  приезжал к супермаркету и всегда старался вставать на новое место. Результаты сводил в таблицу, а по завершении практической части эксперимента составил карту расположения самых удобных парковок.

Разумеется,  лучшее место также было найдено – в первом ряду перед входными дверьми. Забавно, но Уайлд даже назвал его местом «уровня Бог». К сожалению, администрация супермаркета никак не отреагировала на терзания водителя. Так что место ему никто не забронирует.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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