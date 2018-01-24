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24 янв 2018

Ни одного: столько человек должно гибнуть в ДТП в России к 2030 году

Ни одного: столько человек должно гибнуть в ДТП в России к 2030 году

Правительство России утвердило новую Стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на ближайшие семь лет, но с прицелом, что к 2030 году смертность на российских дорогах станет нулевой.

Несмотря на то, что количество погибших на российских дорогах с каждым годом неуклонно снижается, показатели смертности все равно высоки. В прошлом году количество ДТП снизилось почти на 3% до 168 684. В них погибло почти 19 тысяч человек (-6,5%), ранено 214 378 человек (-3%). Однако до уровня развитых стран мы все равно не дотягиваем. Если в Германии на 100 тысяч жителей приходится 3,9 погибших в ДТП, то в России — 13 человек. Целевым ориентиром новой Стратегии поставлена задача довести к 2024 этот показатель до 4 человек на 100 тысяч жителей.

Для того, чтобы снизить этот показатель правительство поставило ряд задач. Так там хотят изменить поведение участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения. Другими словами камер на дорогах будет больше, а наказание за нарушение ПДД жестче. В этом году начнут наказывать за опасное вождение, администрирование части нарушений передадут от ГИБДД местным властям.

Также планируется повысить защищенность «от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов». В первую очередь речь идет о сокращении числа нерегулируемых пешеходных переходов, а также дальнейшего ужесточения штрафов за непропуск пешеходов.

Наконец, в правительстве заметили, что российские автошколы плохо готовят водителей. Поэтому и здесь планируется усилить контроль. Кроме того, россиянам хотят привить стереотипы безопасного поведения на дорогах и соблюдения ПДД, а к нарушителям ПДД выработать негативное отношение.

В России растет число ДТП с участием технически неисправных автомобилей. И здесь планируется «закрутить гайки». В первую очередь это касается обязательного техосмотра, в этом году должен быть принят закон, который вводит видеофиксацию проезда транспортных средств через зоны инструментального контроля.

Ну и наконец, по статистике ГИБДД самой главной проблемой, приводящей к большинству аварий называется неудовлетворительное состояние дорог. В ближайшие должен быть усилен контроль за состоянием улично-дорожной сети как в населенных пунктах, так и за их пределами.
 

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При написании новости использовалась информация:
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