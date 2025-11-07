Nissan продала штаб-квартиру в Йокогаме за 643 млн долларов и тут же арендовала ее обратно

Компания Nissan завершила крупную финансовую сделку, продав свое главное здание в Йокогаме. Данный шаг входит в программу реструктуризации бизнеса, направленную на оптимизацию активов и повышение ликвидности компании

Покупателем штаб-квартиры выступила специальная структура, созданная гонконгским производителем автокомпонентов Minth Group и управляемая инвестиционной компанией KKR & Co. При этом после продажи Nissan не покинула здание, а заключила договор аренды, чтобы продолжить использовать офис как свой основной центр управления.

Согласно опубликованным данным, стоимость сделки составила около 90 млрд иен, однако с учетом дополнительных расходов и условий сумма достигла 97 млрд иен (примерно 632 млн долларов или 51,3 млрд рублей).

Сделка позволит Nissan укрепить финансовую устойчивость и увеличить доходы уже в текущем финансовом году. В компании считают, что высвобождение капитала из недвижимости поможет направить средства на приоритетные направления, включая развитие линейки электромобилей и новых технологий.

