Ограниченная серия Avatr 12 получит дизайн от Dior и Fendi

Компания Avatr анонсировала ограниченную серию электрического лифтбека 012, внешний облик и интерьер которого был разработан дизайнером Dior и Fendi Кимом Джонсом. Как можно догадаться по названию, в ее основу легла модель 12

Пока детали дизайна автомобиля не раскрываются и сколько всего выпустят экземпляров тоже не известно. Судя по заявлениям самого Джонсона, в интерьере автомобиля будет сделан акцент на воссоздание “домашнего пространства”. Отметим, что с 2019 года Донсон занимает пост креативного директора мужской линейки одежды Dior Homme и с 2020 женской линейки в Fendi.

Avatr 012 станет не первой такой “модной” коллаборацией. Ранее компания Avatr выпустила ограниченную серию модели 011, в разработке которой принимал участие бывший креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс. Всего было создано 500 экземпляров и вероятно, такое же количество сделают модели 012.