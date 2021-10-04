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4 окт 2021

Оплату проезда по ЦКАД стало возможным произвести через «Госуслуги»

Оплату проезда по ЦКАД стало возможным произвести через «Госуслуги»

На портале госуслуг  заработали сервисы оплаты проезда по ЦКАД и штрафов Ространснадзора. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области

«На главной странице после авторизации на портале отображается общая сумма неоплаченных штрафов, в случае их наличия оплатить можно на портале. Сам проезд можно оплатить на портале госуслуг или перейдя на страницу ООО «Автодор — платные дороги», — приводит сообщение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области портал Drom.

Напомним, что ЦКАД, являясь платной магистралью, работает по системе free-flow.  То есть, на ней нет ни операторов, ни шлагбаумов. Оплата производится либо при помощи транспондера (на выезде), либо в частном порядке через сервисы оператора. По последнему способу можно произвести оплату в течение пяти дней -  по истечению данного срока на водителя может быть наложена штрафная санкция в полторы тысячи рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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