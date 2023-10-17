Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2023

Опубликованы изображения нового минивэна от Li Auto

Опубликованы изображения нового минивэна от Li Auto
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Li Auto (Li Xiang) опубликовала изображения нового электрического минивэна Li Mega. Дебют намечен на декабрь этого года

Так называемый Mega MPV станет первым минивэном китайского бренда, модельный ряд которого состоит только из кроссоверов L7, L8 и L9. Дизайн Mega выполнен в том же стиле, что и другие модели компании. Бросаются в глаза динамичный профиль кузова, массивные бампера и квадратные блоки светодиодной оптики. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,278 Cx Изображения салона пока не опубликованы.

Известно, что Mega сконструирован на платформе Whale. Li Auto MPV, которая оборудуется аккумуляторами Qilin ternary (NMC) от CATL. Электрический минивэн будет поддерживать быструю зарядку от станции в 800 В. Ожидается, что за 22 минуты можно будет зарядить автомобиль на 600 км дальности хода.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

17 октября 1938 года родился Роберт Книвел

17 октября 2023
Kaiyi X3 Pro

В Китае обновился Kaiyi X3 Pro

17 октября 2023
Nissan Hyper Tourer

Представлен концептуальный минивэн от Nissan

17 октября 2023
Nissan X-Trail

Представлен обновленный Nissan X-Trail

17 октября 2023
Evolute i-Jet

Открыт прием заказов на Evolute i-Jet

16 октября 2023

На бывшем заводе Mercedes “пропишутся” автомобили марки Chery

16 октября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 4 5