Итальянская компания Pagani рассекретил свой очередной суперкар, который «вживую» будет выставлен уже в марте этого года в рамках Международного автосалона в Женеве.

Новинка итальянского автопроизводителя, которая получила название Huayra, по словам самого основателя компании Горацио Пагани, стала «самой сложной» моделью, которая когда-либо выпускалась под брендом Pagani.

Так, суперкар в кузове «родстер» был построен на базе купе 2010 модельного года, однако монокок автомобиля был полностью переработан. И речь не идет о каких-то внешних изменениях – кузов родстера выполнен из особого сочетания титана, карбона и нескольких композитных материалов, за счет чего удалось, с одной стороны, облегчить автомобиль на 80 кг по сравнению с купе, (до 1 280 кг), а с другой – сделать всю конструкцию на 52% жестче. Впрочем, несмотря на это, Huayra Roadster не дотянул до звания самой легкой модели в семействе – оно по-прежнему принадлежит «горячему» купе BC (1 218 кг).

Под капотом автомобиля установлен шестилитровый твинтурбированный V12 с отдачей 764 л.с. (1 000 Нм), который поставляется в комплекте с семиступенчатым «роботом» Xtrac. Динамические характеристики родстера в компании решили приберечь до премьеры, поэтому напомним, что «донорское» купе с 730-сильным агрегатом развивает 100 км/ч всего за 3,3 секунды, при максимальной скорости в 370 км/ч.

Кроме того, оригинальная купейная подвеска была доработана с использованием отдельных элементов, включенных специально для Huayra Roadster, а стандартные тормоза были заменены на карбон-керамические от компании Brembo.

Несмотря на то, что новинка еще даже официально не представлена компания уже объявила ее стоимость. Приобретение одного Pagani Huayra Roadster из ограниченной партии в 100 экземпляров обойдется будущему владельцу в 2 280 000 евро.