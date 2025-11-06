Автомобильный портал Motorpage
6 ноя 2025

Передышка в торговой войне между Вашингтоном и Пекином снизит давление на автопром

Автор фото: MotorPage

США и Китай объявили о перемирии в затяжной торговой войне, достигнув соглашения, которое способно повлиять и на мировой автопром. На встрече в Южной Корее президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин подтвердили снижение пошлин и приостановку ряда ответных мер

В рамках договоренностей США сократят импортные пошлины на ряд китайских товаров с 20 до 10%, а также продлят действие исключений по тарифам до ноября 2026 года. При этом общая пошлина на китайские товары останется на уровне около 47%.

Также Вашингтон приостанавливает расследование в отношении китайского морского и логистического сектора, что означает временную отмену дополнительных сборов на суда, следующие из Китая. В ответ Пекин замораживает экспортные ограничения на редкоземельные металлы и возобновляет выдачу лицензий на их экспорт. Данный шаг может стабилизировать цепочки поставок для производителей аккумуляторов и электромобилей.

Кроме этого, Китай возобновит закупки американской сельхозпродукции и энергетических ресурсов, а обе стороны пообещали ежегодно пересматривать условия соглашения.

Для мировой автомобильной индустрии эти меры могут стать сигналом к снижению себестоимости производства и стабилизации цен на компоненты, включая редкоземельные материалы, используемые в электродвигателях и аккумуляторах.

При написании новости использовалась информация:
wardsauto

