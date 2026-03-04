Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2026

Перекрытия дорог соберут в единую базу. В России готовят публичный реестр ограничений движения

Автор фото: из открытых источников

Соответствующие поправки к федеральному законодательству подготовлены в Совете Федерации и уже получили одобрение правительством РФ

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Документ предусматривает создание электронного перечня, в который будут вноситься сведения о сроках, времени, основаниях и координатах временных ограничений движения.

Согласно проекту, владельцы дорог обязаны публиковать информацию о планируемых перекрытиях за 15 дней до их введения. Это касается ремонтных работ, массовых мероприятий, неблагоприятных погодных условий и других предусмотренных законом оснований. Исключение сделано для аварий и чрезвычайных ситуаций. В таких случаях ограничения вводятся немедленно, а данные вносятся в реестр уже после факта перекрытия. Публикация информации на отдельном интернет-ресурсе должна происходить в течение часа после внесения записи.

Дополнительно предлагается ограничить частоту перекрытий на одной и той же дороге. Для автомагистралей, к примеру, блокировки не должны вводиться чаще, чем один раз на каждые 5 километров.

Авторы инициативы считают, что единый порядок введения временных ограничений позволит устранить противоречия между действующими нормативными актами и повысит прозрачность дорожной деятельности. В правительстве поддержали концепцию законопроекта, отметив при этом необходимость доработки отдельных технических механизмов, в частности, порядка допуска отдельных категорий транспорта на закрытые участки.

Эксперты оценивают инициативу по-разному. Представители общественных организаций указывают на проблему отсутствия координации между ведомствами при проведении дорожных работ и считают, что единый реестр может дисциплинировать участников процесса. В то же время специалисты в области организации движения отмечают, что значительная часть перекрытий связана со спонтанными событиями, и водители вряд ли будут регулярно обращаться к отдельному сайту за актуальной информацией. По их мнению, более эффективным инструментом остаются навигационные сервисы, городские табло и оперативные оповещения через СМИ и цифровые платформы.
 

