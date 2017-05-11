Крупнейший иранский автопроизводитель, компания Iran Khodro и итальянское ателье Pininfarina заключили соглашение, согласно которому Pininfarina разработает для иранцев новую модульную платформу

Согласно подписанному соглашению Pininfarina разработает новую модульную платформу в течение трех лет, а Iran Khodro заплатит за нее 70 миллионов евро.

Платформа должна будет использоваться как минимум для четырех разных моделей автомобилей, первой из которых должен стать среднеразмерный седан.

Пока непонятно, будет ли Pininfarina принимать участие в создании самих автомобилей, например, работать над их дизайном, либо же Iran Khodro привлечет других подрядчиков.

«Соглашение с Iran Khodro является важным шагом вперед на пути развития Pininfarina на рынках нового Шелкового пути и Ближнего Востока. Мы рады внести свой вклад в развитие иранской автомобильной промышленности через серьезный инженерный проект», — заявил глава Pininfarina Пьетро Ангори.

Напомним, что ателье Pininfarina было приобретено в конце 2015 года индийским автопроизводителем Mahindra&Mahindra, который буквально спас итальянцев от банкроства. Индийцы сохранили полную свободу действий для Pininfarina, которая продолжает сотрудничество с различными автопроизводителями.