Автомобильный портал Motorpage
11 май 2017

Pininfarina разработает платформу для Iran Khodro

Pininfarina разработает платформу для Iran Khodro

Крупнейший иранский автопроизводитель, компания Iran Khodro и итальянское ателье Pininfarina заключили соглашение, согласно которому Pininfarina разработает для иранцев новую модульную платформу

Согласно подписанному соглашению Pininfarina разработает новую модульную платформу в течение трех лет, а Iran Khodro заплатит за нее 70 миллионов евро.

Платформа должна будет использоваться как минимум для четырех разных моделей автомобилей, первой из которых должен стать среднеразмерный седан.

Пока непонятно, будет ли Pininfarina принимать участие в создании самих автомобилей, например, работать над их дизайном, либо же Iran Khodro привлечет других подрядчиков.

«Соглашение с Iran Khodro является важным шагом вперед на пути развития Pininfarina на рынках нового Шелкового пути и Ближнего Востока. Мы рады внести свой вклад в развитие иранской автомобильной промышленности через серьезный инженерный проект», — заявил глава Pininfarina Пьетро Ангори.

Напомним, что ателье Pininfarina было приобретено в конце 2015 года индийским автопроизводителем Mahindra&Mahindra, который буквально спас итальянцев от банкроства. Индийцы сохранили полную свободу действий для Pininfarina, которая продолжает сотрудничество с различными автопроизводителями.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Pininfarina

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 1-й серии 2017

BMW представила обновленную «копейку»

11 мая 2017

Южная Корея построит город для испытаний автономных технологий

11 мая 2017
Kia Picanto GT-Line 2017

В России начали собирать Kia Picanto

11 мая 2017
Infiniti QX80

Infiniti QX80 сохранит раму и двигатель V8

11 мая 2017
Ford Focus

Названы самые популярные подержанные иномарки в России

11 мая 2017
Peugeot 3008

Peugeot рассказал о кроссовере 3008 для России

11 мая 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент! Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"
Hyundai Genesis - hyundai genesis 2017 почти терминатор
Тест драйв
07 мая 2017

Hyundai Genesis
"Почти Терминатор"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 для домохозяек и не только
Тест драйв
05 мая 2017

Hyundai Creta
"Для домохозяек и не только"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"

Написано новостей:

1 8 8 0 3