Автомобильный портал Motorpage
6 окт 2025

Появились новые подробности о гиперкаре Vittori Turbio с дизайном от искусственного интеллекта

Появились новые подробности о гиперкаре Vittori Turbio с дизайном от искусственного интеллекта
Автор фото: фирма-производитель

Американский стартап Vittori представил свой первый гиперкар Turbio. Это гибрид с двигателем V12 и дизайном, который был создан с использованием искусственного интеллекта

Проект разрабатывался совместно с итальянским ателье Pininfarina. Внешний облик Turbio отсылает к McLaren GT и итальянским спорткарам середины XX века. Гиперкар получил шестиугольную решетку радиатора, крупные воздухозаборники и выразительную заднюю часть кузова с четырьмя патрубками выхлопной системы и массивным диффузором. Отдельное внимание привлекают бронзовые вставки на кузове и светодиодная оптика, форма которых напоминает взмах крыльев. Интерьер выполнен в современной минималистичной стилистике. На передней панели установлен небольшой вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая «приборка» с круглыми экранами спидометра и тахометра.

Turbio оснащен гибридной силовой установкой от компании Italtecnica, в составе которой 6,8-литровый двигатель V12 и один электромотор на передней оси. Суммарная мощность – 1100 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 2,5 с.

Производство Vittori Turbio стартует в Италии в 2026 году. Всего будет выпущено 50 экземпляров, а стартовая цена составит 2,5 миллиона долларов (примерно 205 млн рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW Z4 M40i 6MT (2025)

BMW расстается с моделями X4, 8-Series и Z4

06 октября 2025
Zeekr 001

Zeekr показал интерьер обновленной модели 001

06 октября 2025
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel получила новый двигатель и более современное оснащение

03 октября 2025

В России с 2026 года введут новые дорожные знаки и изменят нормы парковки

03 октября 2025

EXEED EXLANTIX ET и ES установили рекорд по запасу хода и попали в «Книгу рекордов России»

03 октября 2025
Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam (2024)

Lamborghini готовит серию внедорожников после успеха Huracan Sterrato

03 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 2 1