Появились новые подробности о гиперкаре Vittori Turbio с дизайном от искусственного интеллекта

Американский стартап Vittori представил свой первый гиперкар Turbio. Это гибрид с двигателем V12 и дизайном, который был создан с использованием искусственного интеллекта

Проект разрабатывался совместно с итальянским ателье Pininfarina. Внешний облик Turbio отсылает к McLaren GT и итальянским спорткарам середины XX века. Гиперкар получил шестиугольную решетку радиатора, крупные воздухозаборники и выразительную заднюю часть кузова с четырьмя патрубками выхлопной системы и массивным диффузором. Отдельное внимание привлекают бронзовые вставки на кузове и светодиодная оптика, форма которых напоминает взмах крыльев. Интерьер выполнен в современной минималистичной стилистике. На передней панели установлен небольшой вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая «приборка» с круглыми экранами спидометра и тахометра.

Turbio оснащен гибридной силовой установкой от компании Italtecnica, в составе которой 6,8-литровый двигатель V12 и один электромотор на передней оси. Суммарная мощность – 1100 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 2,5 с.

Производство Vittori Turbio стартует в Италии в 2026 году. Всего будет выпущено 50 экземпляров, а стартовая цена составит 2,5 миллиона долларов (примерно 205 млн рублей).

