Появились первые подробности о новом флагмане Wey V9X от Great Wall Motor

Компания Great Wall Motor начала тизерную кампанию своего нового кроссовера под брендом Wey. Новинка займет вершину модельного ряда Wey и станет первым автомобилем, построенным на модульной архитектуре GWM One. Эта платформа разработана с расчетом на широкий спектр силовых установок, включая бензиновые, гибридные и электрические.

Wey V9X представляет собой крупный 6-местный кроссовер длиной 5,3 метра. Судя по опубликованным снимкам, дизайн модели выполнен в оригинальном стиле и отличается двухцветным кузовом и узкими полосками светодиодных фар. Кроме этого, можно заметить, что кроссовер получит лидар, что намекает на наличие продвинутых систем помощи водителю.

Предварительно известно, что V9X оснастят гибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Заявленный разгон до «сотни» — 4,4 с. Запас хода на электротяге составит 400 км.