Сотрудники Минпромторга разработали проект поправок в законодательные акты, которые позволило бы гражданам РФ использовать программу льготного автокредитования для покупки автомобилей ценой не выше 1,45 миллиона рублей.

Напомним, что ранее льготные автокредиты от Минпромторга выдавались только на приобретение автомобилей стоимостью до 1,15 миллиона рублей. Программа субсидирования льготного автокредитования, предпринимаемая для стимулирования продаж на падающем российском авторынке, будет продлена: министерство уже разработало проект постановления правительства РФ о продлении срока действия данной программы.

По мнению экспертов Минпромторга, увеличение предельной стоимости автомобиля, который можно приобрести на условиях льготного кредитования, позволит скомпенсировать повышение цен на российском автомобильном рынке за прошлый год. Кроме того, это позволит расширить перечень моделей, доступных российским покупателям в рамках программы, улучшит позиции автопроизводителей, которые участвуют в данной программе.

В пояснительной записке к проекту сказано, что реализация программы льготного автокредитования, вместе с другими мерами государственной поддержки авторынка (включая программы обновления автопарка и льготного автолизинга), способствует стабилизации российского автомобильного рынка, а также обеспечению роста производства новых автомобилей в стране.